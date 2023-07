Pavimentação da MS-245 fortalece integração de Bandeirantes com Camapuã e Ribas do Rio Pardo

Caminho estratégico para o transporte da produção agropecuária, a MS-245 recebe desde janeiro obras de pavimentação no trecho que sai da BR-163, em Bandeirantes. A iniciativa do Governo do Estado representa investimento de R$ 50,7 milhões, por meio da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Nesta primeira etapa, 14,721 quilômetros da rodovia são asfaltados. A pavimentação possui grande relevância para a região, já que vai integrar as cidades de Bandeirantes, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Após a conclusão das obras, a importante via de escoamento será fortalecida, proporcionando maior segurança e agilidade no transporte de produtos, insumos e maquinários.

“Esse é o primeiro de quatro lotes que vamos executar para fazer uma importante ligação de Bandeirantes com a MS-338, que segue de Camapuã até Ribas do Rio Pardo”, explicou o secretário da Seilog, Hélio Peluffo. “Por determinação do governador Eduardo Riedel, até o final do ano lançaremos o segundo lote dessa rodovia, que compreende mais 20 quilômetros”, emendou.

Em pouco mais de cinco meses de serviço, um total de 10% do trabalho foi executado. Segundo a engenheira responsável pela obra, Gisraine Monteiro, a instalação dos bueiros já foi concluída e 60% da terraplenagem executada. Outros 13 quilômetros da estrada passam por serviços de nivelação e a ponte sobre o córrego Cervo também está em construção. Ao todo, três equipes estão em operação.