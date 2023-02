Segue avançando com serviços de terraplanagem, reforço do subleito e implantação de sub-base a obra de pavimentação da MS-338, entre Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Máquinas pesadas trabalham na implantação da estrada na altura da estaca 1.600.

A pavimentação da rodovia contribui com a integração logística de Ribas, que desde 2021 vive um boom de desenvolvimento por causa da construção de uma nova indústria de celulose da empresa Suzano.

Ao todo, 111,5 quilômetros da MS-338 serão asfaltados pelo Estado. Para agilizar o processo, a obra foi dividida em dois lotes pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). O primeiro possui 45,3 quilômetros e o segundo tem 66,2 quilômetros.

Partindo do cruzamento com a MS-357 em Camapuã, a primeira frente de obra na MS-338 segue até o entroncamento com a MS-245. O trecho recebe R$ 120,1 milhões de investimento e está 49,98% concluído, segundo a Agesul.

Já a segunda parte da obra, que vai da confluência com MS-245 até a MS-357, em Ribas, ainda será iniciada. A estimativa é aplicar R$ 132,5 milhões neste trecho.

MS-357

Paralelo ao investimento na MS-338, o Governo do Estado destina R$ 24 milhões para a pavimentação de 12,1 quilômetros da MS-357, no trecho que vai da MS-340, no final do perímetro urbano de Ribas do Rio Pardo, até o entroncamento com a MS-338, completando assim a ligação rodoviária com Camapuã.

Com 16,96% de conclusão, a implantação e pavimentação dos 12,1 quilômetros da MS-357 está em fase de terraplanagem. Duas pontes também estão em construção no trecho, uma sobre o Rio Botas e outra sobre o Rio Pardo.

Ambas as obras (MS-338 e MS-357) são tocadas com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).