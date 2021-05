Mais uma conquista para o povo douradense foi confirmada pelo deputado Neno Razuk (PTB). As obras de pavimentação asfáltica na Rua Caiuás, em Dourados, são frutos de mais solicitação do parlamentar ao Executivo Estadual que contemplou a cidade com mais recursos para levar asfalto e qualidade de vida. O pedido feito por meio de indicações, beneficia moradores de três bairros e otimiza a logística de trânsito no local, dando acesso ao Hospital da Missão Caiuá.

Em sua solicitação, Neno pedia por viabilização de recursos para que as obras fossem realizadas na via. Conforme informações da SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura) o recapeamento asfáltico vai até o Anel Viário de Dourados, interligando a rotatória da Perimetral Norte ao acesso direto do Hospital da Missão Caiuás.

“É uma obra que há muito tempo vem sendo pedida pela população douradense. São pequenos trechos de recapeamento, mas é um avanço para os moradores em torno desse local. O fluxo de trânsito melhora assim como a logística e o acesso ao Anel Viário. Agradeço ao Governo do Estado por mais uma solicitação atendida. Dourados caminhando para o progresso e ficando cada dia melhor”, destacou Neno sobre o avanço das obras de pavimentação pelo município.