Vai ser inaugurado amanhã – dia 7 – o primeiro forno crematório de MS, da PAX NACIONAL. Uma cremação para os associados pode ser contratada por mais 5 reais no plano, ou custar 2,8 mil para quem pagar adiantado fora do plano; ou 3,5 na hora quando a pessoa morrer e a família desejar cremá-lo de última hora.

As cinzas podem ser: colocadas numa urna que poderá ser deixada no crematório mediante pagamento de 250 reais/ano, ou levá-la para casa ou qualquer outro lugar.

Há uma opção de colocar as cinzas numa biourna, que poderá servir para os parentes plantarem uma árvore.

Um corpo leva de uma a duas horas para ser cremado, porém “só poderá ser cremado após 72 horas da morte, ficando o corpo numa câmara fria para caso haja necessidade de alguma perícia”.

A cremação é feita com o “cliente” num caixão. Depois de retirado todo e qualquer metal ou adorno, o caixão e o corpo são transformados em cinzas, restando apenas o crânio e o fêmur (maior osso do corpo) que são triturados e depositados na urna. Essas são as chamadas “cinzas”.

A equipe foi treinada pela fábrica do forno crematório para operar. O sistema. A cremação, embora novidade para nós sul-mato-grossenses, é um hábito em vários países, inclusive na Índia onde a cremação se dá nas ruas ou às margens do Rio Ganges.

É um processo higiênico e altamente ecológico, vez que, qualquer corpo, quando depositado em cova – como é o costume – acaba, ao se decompor, soltando um líquido viscoso chamado “chorume” que acaba contaminando lençóis freáticos.