Membros do PCC fizeram um motim na noite de ontem (23) na Penitenciária Regional da Ciudade Del Lest para que possam passar por testes do COVID-19. Os detentos exigiram a presença de equipes de Saúde Social e Ministério da Saúde Pública para que os testes do coronavírus fossem realizados. A Polícia reforçou os perímetros do local. Dois presos testaram positivo para o COVID-19 e estão isolados na enfermaria da penitenciária, pois apresentam sintomas leves. Não foi divulgado o numero de presos que testaram para a doença.