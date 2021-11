Na ultima sexta-feira (19.11), o deputado estadual Coronel David (sem partido), a convite do amigo e Gerente de Promoção Internacional de Projetos Especiais da Embratur, Rodolfo Nogueira, estiveram em Nova Andradina.

Na oportunidade, o parlamentar esteve no Sindicato Rural da cidade e se reuniu com produtores da região para ouvir de perto suas reivindicações.

Coronel em Nova Andradina

Ainda em Nova Andradina, David esteve no Centro de Equoterapia do 8º Batalhão de Polícia Militar, que em parceria com a APA, presta atendimento a 80 pacientes. Quem mostrou as instalações do projeto ao deputado foi o Comandante Tenente-Coronel J. Roberto, a diretora social da APAE, Mides Mercedes e a coordenadora da equoterapia, Nair Lorencine Russo.

Coronel David também foi até a Câmara Municipal para uma reunião com os vereadores Arion de Souza (PL) e Maria Aparecida Correira (PL) e seguiu para a Casa do Trabalhador, onde conheceu de perto as necessidades da instituição. No final de sua visita ao município, David fez uma visita técnica ao Lar Sagrado Coração de Jesus, na presença do presidente da instituição, Zé Bugre.

Marcando presença em Batayporã

Seguindo o roteiro de viagem de sexta-feira (19.11) Coronel David passou por Batayporã e foi recebido pelo Vice-prefeito Cacildo Paião, pelo Sargento Gilberto, do Corpo de Bombeiros, vereador João Paulo e também secretários na Prefeitura do Município. Para finalizar a extensa agenda, David visitou o Lar Santo Antônio, acompanhado do coordenador Sargento Gilberto, onde está empenhado em destinar recursos e se reuniu com apoiadores para ouvir de perto as reivindicações da instituição e também do município.

“Meu trabalho por Mato Grosso do Sul é constante. Sempre que posso, estou na estrada para ver de perto as necessidades da população e onde podemos aplicar melhor os recursos que são destinados através de emendas parlamentares. Sou representante do povo a quem depositou em mim a sua confiança e meu trabalho é estar próximo à comunidade para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população. Estamos juntos até o fim,” concluiu o parlamentar.