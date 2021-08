Um peão de 28 anos foi preso em Sonora, após estuprar a enteada de 11 anos em uma fazenda. O caso veio à tona quando a menina começou a chorar na escola, enquanto os estudantes cantavam o hino nacional.

A diretora conversou com a criança, que relatou que era abusada pelo padrasto. A mãe, de 32 anos, foi chamada na escola, tomou conhecimento dos fatos, mas não tomou nenhuma atitude.

Segundo a criança, os abusos aconteciam três vezes por semana, quando a mãe saia para trabalhar. O suspeito mandava os irmãos da vítima irem brincar no quintal e levava a criança para o quarto.

Ele ameaçava matar todos os familiares, caso a menina realizasse a denúncia. A mãe tinha conhecimento dos abusos. Ao ser abordado pela polícia, o suspeito mentiu a identidade. Na fazenda, os policias encontraram quatro espingardas, frascos de pólvora e várias munições. Ele não tem o registro das armas.

De acordo com o processo, o caso aconteceu no ano de 2019 e tanto a criança, como a genitora serão ouvidas nos próximos dias. As duas residem atualmente no estado da Bahia.