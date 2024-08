Peão sofre queimaduras graves ao tentar salvar fazenda de incêndio no Pantanal

Trabalhador tem 90% do corpo queimado ao tentar salvar fazenda de incêndios no Pantanal. O peão tentava abria uma vala com o trator para impedir o avanço de incêndios que continuam a devastar o bioma. Qando o vento “virou” e o fogo que estava do outro lado o atingiu. Abandonou o trator, mas não conseguiu escapar sofrendo queimaduras graves. Ele foi socorrido de helicóptero da fazenda para a Santa Casa Corumbá, onde se encontra no CTI.