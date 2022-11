A PEC da Transição, apresentada hoje (16) no Senado Federal, é uma alternativa para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de BOLSA FAMÍLIA, no valor de R$ 600, com o adicional de R$ 150 por filho de até 6 anos. O texto prevê ainda retirar outras despesas do teto de gastos, não só o benefício social. A proposta é uma alternativa para manter o pagamento do benefício no valor de R$ 600, a partir de janeiro de 2023. A equipe de transição do presidente eleito Lula sugere “estourar” o teto até R$ 22,9 bilhões. O montante é referente a a 6,5% do excesso de arrecadação de receitas correntes de 2021.