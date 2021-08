Evaldo Christyan Dias Zenteno, 23 anos, que passa por júri popular nesta quarta-feira (25), após confessar ter matado o filho afogado em uma bacia, pediu desculpas para a família e para a mãe da criança durante depoimento realizado no Fórum de Campo Grande.

Ele não quis se pronunciar sobre a morte do filho e afirma que está disposto a pagar pelo crime que cometeu. “Peço desculpas por ter estragado a vida da família e dela. Eu estou disposto a pagar o crime perante a lei dos homens”, disse Zenteno.

Zenteno matou o filho Miguel dos Reis Zenteno, de 2 anos, afogado em uma bacia no dia 19 setembro de 2019, em uma casa no bairro Parati, em Campo Grande. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, Thayelle Reis, 23 anos, e quis se vingar da ex-esposa.

Thayelle acompanha o júri em plenário e chora ao relembrar o crime que tirou a vida de Miguel. Ao chegar no Fórum, a mãe disse que o pai assassino merece pegar pena máxima. “É um momento muito difícil, pedimos justiça, queremos no mínimo é que ele receba pena máxima. Queremos honrar a memória do meu filho”, disse Thayelle.