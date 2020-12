SÃO GABRIEL DO OESTE-MS (Correspondente) – A PMA autua pecuarista (46) em R$ 4,8 mil por desmatamento ilegal de 3 hectares e incêndio de vegetação nativa. A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas para aumento da área de pastagem.

O infrator ainda realizou a queima do material lenhoso do desmatamento nas leiras, também sem autorização do órgão ambiental competente. A área desmatada foi medida em GPS. Contra o infrator, residente em Camapuã, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 4.810,00 pelas infrações ambientais. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.