Pecuarista e filho campo-grandense morrem em acidente de avião

Impacto contra objetos e pessoas e contato com pessoas doentes e material infectocontagiante são os principais causadores dos acidentes

O setor de atendimento hospitalar é o que concentra a maioria dos acidentes registrados em Mato Grosso do Sul. No ano passado, foram 899 notificações de acidentes de trabalho nesta área, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

No Estado, foram registrados 10.012 acidentes de trabalho em 2022, sendo a 13ª unidade da federação com mais registros.

A área hospitalar concentra 12% das notificações feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seguida por abate de reses (exceto suínos) com 364 registros, e abate de suínos, aves e pequenos animais, com 319 casos. Completam o ranking de cinco maiores lugares as atividades de administração pública em geral (279 casos) e comércio varejista de produtos alimentícios – hipermercados e supermercados (250 casos).

Dentra as ocupações, a mais frequentemente citada em notificações de acidentes de trabalho foi a de técnico de enfermagem, com 690 registros, o que representa 9% de todo o universo de registros.

Na sequência, aparecem os cargos de alimentador de linha de produção (4%), faxineiro (3%), motorista de caminhão (3%) e enfermeiros (2%).

Se considererar apenas as atividades de atendimento hospitalar, as lesões em técnicos de enfermagem representam 54% dos casos, que também ocorrem com frequência em enfermeiros (11%) e faxineiros (4%).

Quanto aos agentes causadores, em primeiro lugar no ranking está o impacto de pessoas contra objetos em movimento, responsável por 473 acidentes em locais de trabalho, seguido por contato com pessoas doentes ou material infectocontagiante – agentes biológicos (440).

Segundo o procurador do Trabalho e vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Codemat) do MPT, Luciano Leivas, a área da saúde tem muitos registros porque, dentro dos serviços de saúde, existem meios mais céleres de notificação.

“Muitos serviços diversos do setor hospitalar deixam de fazer as comunicações de acidente de trabalho por vários motivos”, afirmou. Por outro lado, explicou que como a atividade hospitalar é vocacionada para o atendimento à saúde, os dados tendem a ser mais próximos da realidade, mesmo com as subnotificações.

Conforme o obervatórios, o dia da semana com mais notificações de acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul é a quarta-feira, enquanto o feriado com maior registro é o Carnaval.

Das 10.012 notificações em todo o Estado, 58 acidentes de trabalho resultaram em mortes. Menor que o registrado em 2021, com 61 óbitos, e maior que em 2020 com 46 casos.

Brasil

Em 2022, o Brasil registrou 612,9 mil notificações de acidentes relacionados à jornada profissional. Isso resultou em 148,8 mil benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já o número de óbitos por acidente de trabalho no país atingiu 2.538 no ano passado.

Entre as unidades federativas, São Paulo apresentou o maior volume de notificações por acidentes de trabalho (204.157), ou o correspondente a 35% do total.

Minas Gerais vem em seguida, com 63.815 notificações, seguido do Rio Grande do Sul, com 50.491.

Em escala municipal, a capital paulista exerce a liderança, com 51.233 notificações, à frente do Rio de Janeiro (18.747) e de Belo Horizonte (11.776).

“São estados mais populosos, com maior empregabilidade e, por conta dessa maior concentração da população economicamente ativa, os dados absolutos apontam o estado de São Paulo e outras unidades com maior população economicamente ativa ponteando esses dados”, disse Leivas.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 13ª colocação.