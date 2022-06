Pecuarista de 66 anos foi morto a tiros numa fazenda na região de Nhecolândia, em Corumbá. São suspeitos do crime três homens, dois deles, filho e sobrinho. Investigadores e a Perícia estiveram no local para apurar as circunstâncias do homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL para exame necroscópico. As investigações prosseguem.