Pecuarista estão com medos dos elefantes na África

Pecuarista na África estão com medos dos Elefantes que vem causando danos as suas rochas. Esses animais, um símbolo do Quênia, vêm invadindo as terras de Monicah Muthike Moki no sul do país, perto do monte Kilimanjaro. Ela é mão de três filhos e seu sustento vem da sua lavoura de mandioca, milho, banana, cana-de-açúcar e manga.

Sua colheita aumentou após empregar novos métodos agrícolas introduzidos com a ajuda da Cruz Vermelha do Quênia, mas, nos últimos meses, tudo foi destruído por elefantes. Moki diz que os animais vêm todos os dias do parque nacional de Tsavo, um dos maiores santuários do mundo, lar de cerca de 15 mil elefantes.

De acordo com ela, pecuaristas cortaram a cerca do parque para que seus bois pudessem pastar, mas os elefantes atravessam na outra direção. Como a chuva está escassa os pecuaristas estão desesperados para alimentar seus animais, enquanto os elefantes começaram a vagar mais longe em busca de sustento.

Os novos padrões de comportamento dos animais são impulsionados pela escalada da crise climática e da seca no Quênia, fazendo conflitos entre animais e humanos se tornem cada vez mais frequentes.

Para Moki, o ataque de elefantes às plantações é “muito doloroso” de se ver. Ela diz que os elefantes são “ousados” e “não têm medo”. Os animais, segundo Moki, podem vir a qualquer hora, mas geralmente ao entardecer, e atacam em grupos, em pares ou às vezes individualmente com seus filhotes.

Os elefantes comeram toda sua safra de milho, banana e mandioca. E Moki criou seu próprio sistema de alarme para alertá-la da aproximação de elefantes e dorme em uma pequena cabana perto de sua fazenda para proteger sua família dos ataques dos elefantes.

Para Moki, esse conflito está prejudicando sua saúde mental, agravada por sua extrema falta de sono. Ela sofre de ansiedade e ataques de pânico e teme pelo futuro de seus filhos se um elefante a matar. “Estou com medo porque, se eu for embora”, diz ela, “quem vai cuidar deles?”.