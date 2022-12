Um dos únicos no país, o curso de graduação em PEDAGOGIA INTERCULTURAL, oferecido pela UEMS, tem como público alvo professores indígenas do povo Kaiowá e Guarani da rede municipal de Amambai e Caarapó.

Ao todo, serão ofertas 50 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: 25 vagas para docentes da rede municipal de Amambai; 25 vagas para docentes da rede municipal de Caarapó.

As aulas ocorrerão em regime de alternância, ou seja, a carga horária será desenvolvida em parte na Unidade da UEMS em Amambai (com disciplinas concentradas) e outra parte nas aldeias em que os professores atuam profissionalmente (tempo comunidade).

As inscrições para o Processo Seletivo estão abertas até às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul) e podem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://www.uems.br/ingresso.

O Processo Seletivo Curso de Pedagogia Intercultural UEMS 2023 se dividirá em duas etapas: a primeira de notas do Histórico Escolar do Ensino Médio, e a segunda de análise e pontuação dos documentos comprobatórios.

No endereço eletrônico http://www.uems.br/ingresso estarão disponibilizados o link para acesso à Plataforma de Inscrição e todos os Editais do Processo Seletivo Curso de Pedagogia Intercultural UEMS 2023.