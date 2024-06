Pedestre é atropelado por um ônibus em Campo Grande. O motorista relatou ao BPTrân que trafegava pela Rua Marechal Deodoro, sentido Norte/Sul, enquanto o transeunte caminhava na mesma via, porém, no sentido contrário. Quando ele se desequilibrou caiu ao lado do coletivo sendo atropelado.

A vítima sofreu uma lesão na cabeça sendo socorrido pelos Bombeiros a Santa Casa. Os militares realizaram teste de alcoolemia no motorista do ônibus, que resultou negativo. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.