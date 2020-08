CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – Embriagado, pedestre avança sinal e acaba atropelado na noite de ontem (20), no Município. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima com vários ferimentos ao hospital. O motorista relatou que o pedestre cruzou o semáforo sem prestar atenção. O carro foi guinchado pois estava com a documentação irregular. O jovem não tinha CNH.