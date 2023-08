Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado na Avenida Tamandaré

Pedestre é atropelado e socorrido em estado grave na Avenida Tamandaré em Campo Grande. A motorista do Mobi ficou no local e acionou o socorro para a vítima. O pedestres cambaleava pela rua quando se desiquilibrou e caiu na frente do carro. A perícia constatou que ela não estava em alta velocidade pois não houve muitas avarias no veículo. Foi feito teste do bafômetro na motorista que deu negativo para embriaguez ao volante. A vítima foi socorrida em estado grave a Santa Casa.