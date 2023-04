Pedido de deputada pede atenção ao bairro Cerejeiras em Campo Grande

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou a destinação de recursos para pavimentação asfáltica em trechos do bairro Cerejeiras, em Campo Grande. O pedido foi destinado ao Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, e a prefeitura do município.

Foram incluídos na solicitação trechos das Ruas Fujiyama, Orlando Casemiro da Mota, Manoel Abraão Lemos, Benvinda Orlandi Draguetta, assim como as Ruas Caetano Periti, Mariana Lemos, Osmira Machado de Almeida e a Rua Joaquim Amaral.

O pedido contempla ainda a Rua Leopoldo Ferreira de Almeida, além das Ruas Manoel José Lopes e Doná Mariana Lemos.

Conforme moradores do bairro, como Antônio Carlos Militão, que pediu ajuda à deputada, as vias sofrem com a falta de infraestrutura, pois “em período de seca, a poeira toma conta do bairro e nos dias de chuva, as ruas ficam intransitáveis com pontos de atoleiro, dificultando a locomoção de pedestres e veículos”, explicou Lia Nogueira.