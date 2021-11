Principal obra da Rota Bioceânica, a ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (PY) terá a pedra fundamental lançada no dia 13 de dezembro, informou o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, ao governador Reinaldo Azambuja. O presidente Jair Bolsonaro também vai participar do evento que marca o início das obras. A cerimônia está prevista para ser realizada do lado paraguaio.

A confirmação foi feita durante visita de Reinaldo Azambuja à embaixada do Paraguai no Brasil, nesta quarta-feira (24). Para o governador, a ponte vai levar desenvolvimento para os dois países e promover integração em diversas áreas. “É uma alegria ver esse projeto de integração bioceânica se transformando em realidade. Era um sonho antigo dos brasileiros e também dos paraguaios. Essa ponte vai integrar o Centro Oeste brasileiro e interiorizar o desenvolvimento na região do Chaco paraguaio. Vai diminuir as distâncias dos produtos e aproximar os povos dos quatro países – Brasil, Paraguai, Argentina e Chile – inclusive na área da cultura e do turismo”, disse Reinaldo Azambuja.

A Ponte Bioceânica terá um comprimento de 680 metros, duas pistas de rolagem de veículos de passeio e caminhões, com 12,5 metros de largura, e duas passagens nas laterais, com 2,5 metros cada uma, para o trânsito de pedestres e ciclistas. A obra será feita pelo consórcio Paraguai-Brasil, composto pelas empresas Tecnoedill Constructora S.A, Cidade Ltda e Paulitec Construções. O valor contratado é de 616.386.755,744 guaranis, o que equivale a quase meio bilhão de reais, a serem pagos pela Itaipu Binacional. As empresas vencedoras terão 1.080 dias para concluir o empreendimento.

Durante o lançamento da pedra fundamental, o presidente Mario Abdo Benítez, mais conhecido como Marito, vai anunciar ainda a implantação rodoviária de mais dois trechos no Paraguai. O secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) recebeu dele a informação de que o Paraguai já tem os recursos para concluir as obras do corredor bioceânico naquele país. “O presidente anunciou que já tem os recursos para a obra da parte final da rota do lado paraguaio. E, depois disso, faltará apenas os acessos às pontes do lado paraguaio e do Brasil – que é de responsabilidade do Ministério da Infraestrutura. Já temos a importante informação que o projeto básico está concluído e vai ser lançada uma licitação no modelo contratação direta pelo governo brasileiro, possibilitando assim acertar os dois cronogramas. É algo histórico. A reunião mostra essa inter-relação econômica e a busca desse desenvolvimento tanto do Brasil como do Paraguai”, explicou o secretário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC), do Paraguai, o Corredor Rodoviário Bioceânico naquele país está 93% concluído, com 216 quilômetros de rodovias asfaltadas e sinalizadas. Ao longo de todo o trajeto no Paraguai foram construídas 14 passagens de animais – estruturas colocadas em diferentes pontos do corredor para que as várias espécies de mamíferos vertebrados de pequeno, médio e grande porte possam passar de um lado a outro da pista com segurança.

Quando estiver pronta, a Rota Bioceânica vai encurtar a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile e transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.