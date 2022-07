Um pedreiro de 32 anos, foi preso e levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), nesse fim de semana depois de se masturbar para a vizinha de 37 anos, em Campo Grande. O crime de importunação sexual aconteceu no sábado (2), e segundo a vítima, ela estava lavando roupas quando viu seu vizinho que mora no mesmo conjunto de quitinetes sentar em uma cadeira, tirar o órgão sexual para fora e começar a se masturbar para a mulher, que acionou a polícia. A mulher disse que estava junto das filhas de 7 e 11 anos, que não teria visto o ato do autor. Ele foi levado para a delegacia e ficou em silêncio durante o interrogatório.