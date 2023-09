Pedrinho oficializa candidatura à presidência do Vasco

O ídolo vascaíno Pedrinho oficializou sua candidatura à presidência associativa do Vasco.

Seu grupo político, o “Sempre Vasco”, divulgou um vídeo de Pedrinho e atualizou seus perfis nas redes sociais com a hastag #PedrinhoPresidente.

O ex-jogador pediu demissão do Sportv no início deste mês para mergulhar no projeto cruzmaltino. Ele atuava na emissora como comentarista.

Pedrinho conta com o apoio de Felipe e Edmundo, dois outros grandes ídolos do Vasco.

Sua chapa também já definiu que o vice-presidente geral será Paulo César Salomão Filho, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão.

A eleição no Vasco acontecerá no fim de 2023 e definirá o sucesso de Jorge Salgado na presidência da associação.

O pleito não tem ligação com a SAF que gere o futebol sob o comando da empresa americana 777 Partners.

Pedrinho, porém, deseja estreitar a relação com a Sociedade Anônima de Futebol e elaborar projetos em conjunto, como a reforma e ampliação de São Januário.

