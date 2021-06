Nesta sexta-feira (18) será iniciada na Rua Pedro Celestino, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, a quarta frente de drenagem no Centro da cidade, prevista na segunda etapa do Reviva Campo Grande. A tubulação que começa ser implantada vai captar a enxurrada da Pedro Celestino e das vias transversais para escoar até o Córrego Maracaju (canalizado sob a Rua Maracaju) que é um afluente do Córrego Segredo.

Neste trecho, por segurança, o trânsito de veículos estará interditado a partir das 19 horas desta quinta-feira (17). Apenas as calçadas e o acesso local de moradores e comerciantes estará liberado.

As ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju também estarão em obras, mas com duas faixas de rolamento livres. A previsão é de que as intervenções durem 15 dias e, enquanto isso, a Prefeitura, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), orienta os motoristas quanto às rotas alternativas.

Confira

Quem estiver na Pedro Celestino em direção à Avenida Afonso Pena, tem que descer a Avenida Mato Grosso e pegar a Rua 13 de Maio ou a Avenida Calógeras.

Quem estiver na Avenida Mato Grosso e fez a conversão para pegar a esquerda na Rua Pedro Celestino, tem que subir a Rua Antônio Maria Coelho, pegar a Rua José Antônio e descer a Rua Maracaju ou a Dom Aquino, em direção ao centro.

Calçadas.

A segunda etapa das obras do Reviva Campo Grande, que estão em andamento no quadrilátero formado pelas avenidas Fernando Correa da Costa, Mato Grosso, Calógeras e Padre João Crippa, além da Rua José Antônio, vai eliminar pontos de alagamentos com implantação de 6,5 km de drenagem. O serviço começou em duas frentes na Rua Rui Barbosa (a partir da Fernando Correa da Costa e outra frente na região da confluência com a Avenida Rachid Neder.

Está pronto o trecho de 370 metros na Rua Padre João Crippa, entre Afonso Pena e Fernando Correa da Costa. Está em andamento também a implantação da drenagem na Travessa Mário Pinto Peixoto e na Rua Santos Dumont, que acabará com pontos de alagamento na Rua 13 de Maio, perto do Centro de Especialidades Médicas.A tubulação já foi colocada dentro da esplanada ferroviária.

Além da drenagem, os serviços em calçadas seguem no cronograma de obras. Esta semana foi dada a continuidade da requalificação das calçadas do lado esquerdo na Rua Barão de Melgaço. Do lado direito, onde o serviço foi iniciado e já concluído, será feita a limpeza para a passagem de pedestres.

A segunda etapa do Reviva Campo Grande prevê a execução de 27 km de recapeamento, novas calçadas, iluminação de LED, arborização , além do corredor do transporte coletivo na Rui Barbosa, entre a Fernando Correa da Costa e a Mato Grosso.