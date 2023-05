Pedro Gomes: Deputado Jamilson solicita substituição da ponte sobre o Córrego Amarra Cabelo

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) solicitou, em caráter prioritário, a substituição da ponte de madeira existente sobre o Córrego Amarra Cabelo, localizada no corredor nº 12, que liga o município de Pedro Gomes à Vila São Luiz.

A Indicação solicita a substituição da ponte de madeira existente no local, por uma ponte de concreto, em atendimento ao pleito do vereador Marquinhos, subscrito pelos Vereadores Mauro Nogueira Junior, Nicanor, Paulo de Góis, Adaídes e Anderson Luiz Mendes Fontoura, da Câmara Municipal de Pedro Gomes.

“Os produtores rurais precisam do nosso apoio, e é obrigação do poder público fazer a manutenção das vias e pontes que fazem a ligação entre as fazendas, sítios e chácaras. De acordo com as informações que nos foram repassadas, a ponte supramencionada encontra-se em péssimas condições de conservação, necessitando urgentemente de reforma e manutenção. Por este motivo, solicitamos às autoridades competentes que verifiquem a possibilidade de substituição, por uma de concreto. Com estradas e pontes conservadas, os produtores poderão escoar a sua produção com mais tranquilidade”, afirmou Jamilson.

A solicitação foi encaminhada ao Sr. Hélio Peluffo Filho, titular da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), com cópia direcionada ao Sr. Mauro Azambuja Rondon Flores, diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).