Pedro Pedrossian: um dos melhores prefeitos da Capital sem nunca ter ocupado o cargo

O ex-governador Pedro Pedrossian, natural de Miranda (MS), mas filho de Campo Grande (MS) por opção, foi um acadêmico, engenheiro civil e político respeitado. Por Mato Grosso do Sul, foi governador por dois mandatos e senador, enquanto pelo Mato Grosso foi governador por um mandato.

Filho de João Pedro Pedrossian e Rosa Pedrossian, ambos de origem armênia, formou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Ele foi governador do Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes que o Estado fosse dividido para a criação de Mato Grosso do Sul.

Eleito senador em 1978, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo de governador nomeado de Mato Grosso do Sul em 7 de novembro daquele ano. Em 15 de março de 1991, assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense, mas, desta vez, sendo eleito em pleito direto ocorrido em 1990.

Pedrossian permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995, sendo que foi candidato a governador em 1998 e a senador em 2002 sem sucesso, tendo passagens pelos partidos PSD, ARENA, PDS, PTB, PDT, PST, PMDB e PMN. Morreu em Campo Grande, aos 89 anos de idade, sendo que após sua morte o Parque dos Poderes, construído na sua primeira administração, ganhou seu nome em homenagem póstuma.

Ele foi condecorado com a medalha do Pacificador, do Exército Brasileiro, e com a Ordem do Mérito Aeronáutico. Em suas administrações foram criadas a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sediada em Cuiabá (MT), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), sediada em Dourados (MS), e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com sede em Campo Grande (MS).

Em 1993, Pedrossian foi admitido pelo presidente Itamar Franco à Ordem do Mérito Militar no grau de Grande-Oficial especial. Em maio de 2006 lançou o livro de memórias “Pedro Pedrossian – O Pescador de Sonhos”, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, em que relata a sua trajetória política, marcada pelo empreendedorismo, populismo e personalismo.

Porém, um título que ele conquistou junto aos campo-grandenses foi o de ser um dos melhores prefeitos da Capital sem nunca ter ocupado o cargo. Afinal, além do Parque dos Poderes e do campus da UFMS, Pedro Pedrossian foi o responsável por construir o Teatro Glauce Rocha, que foi palco para a assinatura da divisão do Mato Grosso para criar Mato Grosso do Sul, o Estádio Morenão, o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, espaço que foi escolhido como local para seu velório, e o Hospital Regional Rosa Pedrossian, além de fundar o Parque das Nações Indígenas.

Além disso, o ex-governador foi o responsável pela criação dos dois bairros mais emblemáticos de Campo Grande: as Moreninhas e a Coophavila 2. Uma das marcas registradas de Pedrossian eram as estrelas, que fazia questão de colocar nas suas obras e até nas luminárias que iluminavam as noites da “Capital Morena”.

