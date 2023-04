Pedrossian Neto apresenta dados que apontam déficit de R$ 231 milhões em hospitais de MS

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) apresentou dados referentes à situação financeira das instituições de saúde de Mato Grosso do Sul, na segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos.

Conforme o levantamento, os dados apresentados por 16 hospitais representam R$ 231 milhões de déficit em 2022. O intuito é levar estas informações para o secretário de Saúde do Estado, Maurício Simões, além do governador do Estado, Eduardo Riedel.

Somente a Santa Casa de Campo Grande, considerado o maior hospital de MS, registrou déficit de R$ 155 milhões no ano passado. “Assusta que um hospital que atende boa parte de MS está com dívidas, vivendo de emendas e a beira da insolvência”.

A Maternidade Cândido Mariano, por exemplo, teve déficit de R$ 1 milhão; Hospital São Julião, R$ 3,7 milhões e o Hospital do Câncer registrou déficit de R$ 1 milhão em 2022.