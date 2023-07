Pedrossian Neto assume a presidência do PSD de Campo Grande

O deputado estadual Pedrossian Neto foi definido presidente do PSD de Campo Grande, durante reunião no diretório municipal, nesta segunda-feira (17).

Liderado pelo senador e presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, o encontro reuniu também os vereadores Professor Riverton, Coringa e Otávio Trad, além do ex-prefeito Marquinhos Trad.

“Estou feliz e honrado com a missão que o partido me deu. Nós temos um grande desafio que é fazer a união dos quadros e a reconstrução do PSD, que é um partido relevante nacionalmente”, afirmou o deputado Pedrossian Neto.

O parlamentar, agora como presidente municipal, fala também em reorganizar o diretório com vistas às eleições de 2024, tanto no que diz respeito às candidaturas de vereadores, quanto de prefeitos.