Pedrossian Neto defende debate amplo sobre a Malha Oeste e audiência em Ponta Porã

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) defendeu debate amplo sobre a concessão da Ferrovia Malha Oeste, durante audiência pública em Campo Grande.

Diretores da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vieram a Mato Grosso do Sul para apresentar os estudos que analisam a viabilidade técnica, ambiental e econômica para relicitação da Malha Oeste.

Pedrossian Neto, durante fala feita na audiência, apontou preocupação quanto à exclusão do ramal de Ponta Porã. O projeto prevê, por enquanto, ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Mairinque e Corumbá.

“Queremos ver o estudo, a consultoria tem que explicar e fazer audiência em Ponta Porã. Não vamos aceitar qualquer modelo de concessão”.

O deputado indaga se a forma como a ANTT está moldando a concessão não subestima o potencial de Mato Grosso do Sul.

“Estamos desenhando algo que vai condicionar o Estado em 60 anos. Nós estamos dizendo que Ponta Porã não é viável daqui 60 anos. Precisamos ampliar, é uma decisão que demanda muita responsabilidade”.