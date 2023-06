Pedrossian pede que ANTT insira ramal Campo Grande/Ponta Porã na Malha Oeste

Após audiências públicas realizadas em Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Ponta Porã, o deputado Pedroassian Neto (PSD) apresentou indicação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que seja incluído o trecho do ramal Campo Grande/Ponta Porã no processo de concessão da Malha Oeste.

“Vamos entregar essa indicação junto com o manifesto dos prefeitos de Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Ponta Porã, do governador Eduardo Riedel e autoridades do Paraguai. Uma vez unidos, teremos força neste projeto pelas ferrovias e que reafirma a capacidade e a estratégia de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, disse o Pedrossian na tribuna.

Conforme o parlamentar, com as realizações das audiências públicas ganhou força o movimento pela volta das ferrovias. “Deixamos claro que Mato Grosso do Sul não aceitará o processo de concessão da Malha Oeste sem que seja inserido o ramal Campo Grande até Ponta Porã. Por meio de um debate técnico, mostramos que a ANTT possui um estudo profundamente falho, inconsistente e que leva ao erro, pois diz que não haveria carga neste trecho, o que é mentira”, destacou.

De acordo com o deputado, os municípios de Maracaju, Ponta Porã, Sidrolândia, Dourados, Aral Moreira, Rio Brilhante, Laguna Carapã e Antônio João juntos somam mais de cinco milhões de toneladas de soja e mais de seis milhões de toneladas de milho. “Quero acreditar que este estudo possui erros e que não existem forças ocultas trabalhando contra. O volume previsto na operacionalidade do trecho soma mais de 15 milhões de toneladas. Portanto, estamos falando da espinha dorsal da produção do agronegócio”, salientou.