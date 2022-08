Os novos moradores do Bioparque Pantanal estão fazendo sucesso com os visitantes, adultos e crianças se encantam com a beleza dos “Nemos”, quatro peixes-palhaço que habitam o tanque itinerante do complexo desde a última segunda-feira (8).

A proposta é sempre inovar, trazendo espécies novas e curiosas. “Nosso objetivo é fazer com que os visitantes tenham uma experiência boa, tenham acesso a animais não só daqui do Pantanal, mas de outras regiões, como é o caso do peixe-palhaço”, explicou a diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri.

Pequenos, mas de cores vibrantes, os ‘Nemos’ ficarão no espaço de aquários menores até a chegada de outras espécies, pois o tanque itinerante sempre terá uma atração nova. Ainda não tem previsão de quando os outros animais chegam, mas é certeza que os ‘Nemos” permanecem no Bioparque.

De nome científico Amphiprion ocellaris, o peixe-palhaço pode chegar a até 10 centímetros. Uma curiosidade sobre ele é a simbiose, uma interação entre duas espécies. Os pequenos peixes se escondem dentro de anêmonas, ficam protegidos e, em contrapartida oferecem alimento para suas protetoras em forma de dejetos e até atraem outros peixes para servir de comida.

VISITAÇÃO

Agora o Bioparque Pantanal oferece duas opções de visita ao público geral, por meio de agendamento antecipado pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br e a visita sem agendamento, por ordem de chegada e com vagas limitadas por dia.

Para a visita sem agendamento nas segundas e quartas-feiras, o complexo disponibiliza 500 vagas/dia, 200 de manhã e 300 no período da tarde. No sábado são 500 vagas/dia, apenas de manhã.

Nas terças, quintas e sextas-feiras, são disponibilizadas 1000 vagas/dia, 400 de manhã e 600 à tarde. Para garantir a entrada, a pessoa precisa pegar uma senha que será entregue por ordem de chegada.

O agendamento pelo site continua e pode ser feito semanalmente, toda segunda-feira, para visitas na semana seguinte, a partir do dia 29 de agosto, às 8h. Apenas as visitas de grupos escolares, permanecem com o agendamento no dia 16 de cada mês, para visitas no mês seguinte.