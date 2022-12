Vereador com experiência, Papy (SOLIDARIEDADE) vai participar pela 2ª vez da Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar da Câmara Municipal de Campo Grande. O grupo de trabalho foi definido na última sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (20).

Além de Papy, também compõem a comissão os vereadores Valdir Gomes (PSD), Ayrton Araújo (PT), Edu Miranda (Patriota) e Marcos Tabosa (PDT).

Nesse período, ficam suspensas as atividades em plenário, como sessões ordinárias e audiências públicas. Os gabinetes e setores administrativos da Casa, por outro lado, seguem o expediente normal.

O grupo vai atuar até o dia 1 de fevereiro de 2023, já que os trabalhos em plenário serão retomados no dia seguinte. A primeira sessão ordinária do ano que vem será realizada no dia 2 de fevereiro, a partir das 9h.