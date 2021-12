O Governo do Estado deu continuidade na quinta-feira (30) à concessão de promoções por merecimento a servidores públicos civis. De acordo com a presidente da Feserp (Federação Sindical dos Servidores Públicos), Lílian Fernandes, é a primeira vez na história de Mato Grosso do Sul que civis recebem promoções por merecimento.

“Nunca existiu isso. É o resultado de uma luta. Ontem foram publicadas as promoções de servidores lotados na Agência Estadual de Metrologia, de integrantes da carreira de Fiscalização e Gestão de Obras Públicas e também de Serviços de Engenharia e Transporte. Hoje tivemos ainda mais promoções. É o reconhecimento pelo trabalho realizado por esses homens e mulheres”, disse Lílian.

Somente nesta quinta-feira, o Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe promoções por merecimento de 233 servidores públicos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Estado, concedidas mediante avaliação de desempenho do Programa de Gestão por Competência, através do Plano de Gestão e Desempenho Individual (PGDI).

Os decretos de hoje, assinados pelo governador Reinaldo Azambuja, promovem 18 servidores da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, 16 da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), 61 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), 7 da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), 7 da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (agehab), 48 da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e 76 da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (Iagro).

Segundo a titular da secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Ana Nardes, as promoções por merecimento são resultantes do empenho dos servidores que estão buscando qualificação técnica e produtiva. “A política de gestão de pessoas do Governo do Estado tem como uma das principais diretrizes a valorização do servidor, promovendo ações direcionadas à formação e ao desenvolvimento das habilidades funcionais, instrumentos importantes para o melhor desempenho da função pública, que garantem a qualidade e a eficiência das entregas dos serviços à sociedade”, destacou.

PGDI- A Gestão por Competências é uma metodologia aplicada para melhorar a gestão de pessoas, busca alinhar os objetivos das instituições às necessidades de desempenho das equipes, fornecendo indicadores para o desenvolvimento dos servidores, melhor lotação e promoção.

Clique aqui e confira os decretos de promoção funcional no Diário Oficial n.10.720, disponíveis nas páginas 127 a 135.