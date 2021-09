A JetPack Aviation acaba de concluir o que pode ser um marco na história da aviação: anunciaram um contrato para o seu aparelho JB12 ser fornecido para forças armadas de um país do sudeste asiático.O comprador não foi revelado, e a entrega será em seis meses. São dois aparelhos, a um valor total de US$ 800 mil (R$ 4,2 mi). A notícia deixou animado os fãs de ficção científica que sonham com a regulamentação do revolucionário meio de transporte.

Até agora as Jetpacks foram vendidos a indivíduos, para fins recreativos, mas, é a primeira vez que é registrada a venda do produto com uma finalidade prática para uma instituição. A empresa, fundada em 2015 pelo entusiasta desde os anos 1990 do produto, já havia conseguido um certificado de navegação pela FAA (Administração Federal de Aviação), a autoridade dos EUA que regula o que pode ou não voar com sua primeira versão, a JB10.

O comercializado para o exército em questão é o JB12, a versão militar do segundo modelo, o JB11. Com um sistema de controle computadorizado mais avançado, que torna o aparelho mais fácil de controlar, ele é mais leve, possui uma navegabilidade mais fácil e voam a uma velocidade de um pouco menos que 200 km/h a até 3 mil metros. A JetPack Aviation também é criadora de uma moto voadora ao estilo Star Wars que está sendo testada pelas forças armadas dos EUA, mas que não superou a versatilidade e a as vantagens da boa e ‘velha’ mochila jetpacks.

Apesar de serem associadas à desenhos futuristicos como ‘Os Jetsons’, as Jetpacks têm uma história bem mais antiga do que as pessoas imaginam. Elas foram inventadas em 1919, pelo russo Alexander Fedorovich Andreev. Nos anos 60, surgiram versões funcionais, baseadas em foguetes de peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada). De lá para cá elas foram estrelas em vários episódios. Em 1965, Sean Connery voou de verdade num jetpack Bell Rocket Belt no filme 007 Contra a Chantagem Atômica (Thunderball, no original). Em 1984 elas foram usadas na abertura das olimpíadas de Los Angeles e até no Carnaval brasileiro em 2010.

Agora, essas mochilas voadoras tem se adaptado às necessidades do ser humano, se aprimorando em tecnologia, otimização de voo, segurança, peso e outras limitações para que elas deixem de ser apenas um efeito especial e possam figurar no mundo real de forma útil. Será que em breve iremos ver pessoas utilizando esse tipo de equipamento de maneira mais corriqueira e natural? Parece que sim!