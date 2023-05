Pela primeira vez, Prefeitura de Três Lagoas adquire e entrega agasalhos para crianças e adolescentes dos SCFV

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, participou da entrega simbólica dos agasalhos uniformes personalizados para as crianças e adolescentes assistidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

A solenidade aconteceu nas dependências da SMAS, onde também foram apresentadas as melhorias na estrutura do prédio.

Na presença de diversos servidores, secretários municipais, autoridades públicas e das crianças participantes dos SCFV, a secretária da pasta, Vera Helena Arsioli Pinho, apresentou o material adquirido, sendo a primeira entrega de toda a história, desde a criação destes SCFV em Três Lagoas.

“Esta conquista é inédita, visto que é a primeira vez que nossas crianças e adolescentes recebem agasalhos como parte dos uniformes. É um comprometimento que a gestão Angelo Guerreiro e toda a nossa rede tem com os serviços ofertados no Município. Material de boa qualidade e propício para que nossos pequenos participem confortavelmente das atividades em tempo de frio”, discursou.

Por sua vez, Guerreiro cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que a aquisição dos agasalhos “é a devolução do dinheiro do povo para o povo. Todos os investimentos que realizamos é para mostrar que estamos administrando a Cidade com responsabilidade e transparência. Em quase 7 anos de gestão, conseguimos triplicar o orçamento da pasta da Assistência Social, ampliar a oferta de serviços e ações em prol da população, destacando que o bem estar social é um direito de todos e um dever nosso em garanti-lo”, discursou.

Já antecipando o início do inverno, ao total serão entregues 1.837 uniformes agasalhos (calça e blusa) aos matriculados nos SCFV “CRASE Coração de Mãe”, “Banda Cristo Redentor”, “Bombeiros do Amanhã”, “Pelotão Mirim”, “Patrulha Florestinha” e “Patrulha Mirim da Polícia Militar”.