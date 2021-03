A Arbor Day Foundation reconheceu novamente Campo Grande como uma Tree Cities of the World “Cidades Árvore do Mundo”. O título representa o programa fundado pela The Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) para reconhecer cidades ao redor do mundo que se comprometeram a cultivar e manter suas florestas urbanas. Desta forma, a Capital compõe uma rede de cidades com conceitos semelhantes que reconhecem a importância das árvores na construção de cidades saudáveis.

“Aplaudimos todas as cidades que ganharam a designação de Cidades Árvores do Mundo”, disse Dan Lambe, presidente da Arbor Day Foundation. “Eles são líderes no planejamento e manejo de suas florestas urbanas. Esta distinção é uma celebração de sua criatividade e sustentabilidade na criação de espaços urbanos mais saudáveis”.

O prefeito Marquinhos Trad destacou o trabalho realizado e parabenizou todos que atuaram diretamente para esta conquista “Nossa administração preza pelo desenvolvimento sustentável, pela preservação da arborização urbana e o resultado desse trabalho é o reconhecimento internacional que obtivemos por dois anos consecutivos. Temos compromisso com o manejo da arborização e, com isso, garantir um futuro melhor para todos”, declarou o prefeito.

Para Campo Grande ser reconhecida novamente, a cidade comprometeu-se a cumprir cinco padrões do programa que mostram sua dedicação e determinação em plantar e conservar árvores para um futuro mais verde. No total, 120 cidades de 63 países foram reconhecidas nesta edição, compondo um grupo internacional que lidera o caminho da silvicultura urbana e comunitária.

O plantio de árvores em uma área urbana traz uma infinidade de benefícios, podendo ajudar a reduzir os custos de energia, gerenciamento de águas pluviais e controle da erosão. O programa apresenta uma rede de líderes que visam criar mais espaços verdes em áreas urbanas, reconhecendo as cidades que o fazem bem. Plantar mais árvores é a maneira mais rápida e fácil de melhorar a copa das árvores de uma cidade e investir em um futuro melhor.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, reinterou o orgulho pelo título e pelo trabalho implementado “O desafio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana é conciliar conservação ambiental com o desenvolvimento urbano, promovendo uma cidade sustentável e organizada. Mais que um título, esse reconhecimento resulta também em qualidade de vida além da proteção aos recursos naturais. E grandes são os avanços na cidade de Campo Grande”.

Para compor a rede Tree Cities of the World, as cidades devem preencher requisitos com relação a ter setor responsável especificamente pela arborização, possuir políticas e arcabouço legal regentes para a proteção e manutenção da sua floresta urbana, realizar inventários, estudos e planos em longo prazo para implantação e manejo de arborização, investir orçamento anual para o manejo arbóreo e realizar ao menos anualmente a celebração do dia da árvore, como medida para conscientizar a população. Agora, mais do que nunca, as árvores e as florestas são um componente vital para cidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo.

“Este é o reconhecimento internacional mais importante no quesito de florestas urbanas. Para participar do programa, o município envia os dados que são auditados, demonstrando nossas efetivas ações”, pontuou a superintendente de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldelli.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation cresceu e se tornou a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores, com mais de um milhão de membros, apoiadores e parceiros valiosos. O objetivo é ajudar outras pessoas a entender e usar árvores para resolver muitos dos problemas globais que enfrentamos hoje, incluindo qualidade do ar, qualidade da água, mudança climática, desmatamento, pobreza e fome.

Como uma das maiores fundações de conservação em operação do mundo, a Arbor Day Foundation, por meio de seus membros, parceiros e programas, educa e envolve as partes interessadas e comunidades em todo o mundo para se envolverem em sua missão de plantar, nutrir e celebrar árvores.

Mais informações estão disponíveis em arborday.org e treecitiesoftheworld.org