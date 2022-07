O estado do Mato Grosso do Sul tem, pela sexta vez, um deputado federal no seleto rol dos mais influentes do parlamento nacional. Publicada pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), a lista dos “100 Cabeças do Congresso Nacional” de 2022 apontou Fábio Trad (PSD-MS) como o único deputado sul-mato-grossense a destacar-se dos demais pelo exercício de qualidades consideradas fundamentais para o exercício parlamentar.

A instituição avalia como “cabeças” aqueles que, com suas preferências, iniciativas, votações e articulações, tem influência determinante nas decisões de outros parlamentares e da Câmara Federal como um todo.

Os “100 cabeças do Congresso” são divididos em cinco categorias: “articuladores/organizadores”; “debatedores”; “formuladores”; “negociadores” e “formadores de opinião”.

Entre os deputados mais importantes de 2022, segundo o Diap, 35 são articuladores/organizadores; 31 debatedores; 21 formuladores; e 13 negociadores.

Novamente Fábio Trad foi apontado como um dos “formuladores” da Câmara Federal de 2022, segundo o Diap “os mais produtivos e, via de regra, dotados de saber, qualidade intelectual e especialização”. “São eles, enfim, que concebem e escrevem o que o Poder Legislativo debate e delibera.

Para o diretor do Diap e coordenador do projeto “100 Cabeças do Congresso”, Antônio Augusto de Queiroz, o deputado Fábio Trad reúne as três virtudes exigidas pelo levantamento, como o quesito institucional, uma vez que é membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), principal comissão permanente da Casa.

“Além disso, do ponto de vista de reputação, o deputado Fábio Trad é tido como um parlamentar muito respeitado e preparado perante seus colegas, com enorme trânsito em todos os partidos. E, no ponto de vista decisório, se comporta com muita decência, coerência e afinco na defesa de todos os temas que assume”.