Pensando no bem-estar do servidor, Escola do Legislativo promove atividades diversas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet realiza nos dias 19, 20 e 21 de setembro, a partir das 8h, na sala de multiuso da Escola do Legislativo, localizada no corredor B da Casa de Leis, o evento Cuidando do Servidor.

A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB) e oferecerá diversas atividades nestes dias. Nestes três dias, serão oferecidas massagem relaxante, drenagem linfática motorizada, massagem shiatsu, reflexologia podal, terapia do sono antiestresse e SPA para mãos e lábios, em dois turnos, das 8h às 11h, e 13h30 às 17h.

O diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves, informou que serão feitos no local (sala multiuso da Escola do Legislativo) teste de glicemia e aferição de pressão, nos dias 19 e 21, exclusivamente, no período matutino. O evento tem o apoio da Esteticmed, dos laboratórios Di Imagem e Multilab e da empresa Mary Kay.