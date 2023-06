Pentágono divulga vídeo de OVNI em audiência sobre fenômenos anômalos não identificados

O Pentágono divulgou um vídeo de um OVNI supostamente voando em alta velocidade próximo a drones da Força Aérea MQ-9 Reaper que “mostrou coisas realmente interessantes que todos pensavam ser verdadeiramente anômalas”. Embora inicialmente parecesse ter um rastro de propulsão, foi determinado mais tarde que era um “artefato do sensor”, explicou o Dr. Sean Kirkpatrick.

Durante uma audiência do Subcomitê de Ameaças Emergentes e Capacidades do Senado dos EUA em 19 de abril, Kirkpatrick mostrou aos legisladores dois vídeos de OVNIs. O primeiro era um “fenômeno anômalo não identificado” (FANIs), como o governo chama os OVNIs, em uma zona de conflito ativa no Oriente Médio em 2022. Já o segundo vídeo foi de um suposto OVNI avistado no sul da Ásia este ano.

O Pentágono está rastreando mais de 650 casos de supostos OVNIs que são preliminarmente categorizados em objetos comuns, como balões ou aviões. Os que não se encaixam em nenhuma das categorias são priorizados pelo local onde foram avistados. Kirkpatrick explicou que eles são avaliados quanto à sua relação com a segurança nacional e se mostram alguma fenomenologia anômala interessante.

O número de relatos de OVNIs tem aumentado nos últimos anos, e o governo dos EUA tem intensificado seus esforços para abordar potenciais riscos à segurança associados a objetos inexplicáveis ??no céu. Uma revisão em andamento pela comunidade de inteligência dos EUA e pelo Pentágono de centenas de incidentes de FANIs relatados por militares foi uma das técnicas que ajudou a identificar um balão espião chinês, disse um oficial americano em fevereiro.

Uma reportagem detalhada sobre os relatos de OVNIs deve ser divulgada algum momento deste verão no hemisfério norte. Enquanto isso, Kirkpatrick disse que mais informações e dados precisam ser fornecidos à sua equipe para que o departamento possa resolver os casos não resolvidos. O reconhecimento da presença de OVNIs pode ser um momento formador para a humanidade, acrescentou um especialista em um comentário sobre a audiência.