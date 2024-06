“Pente Fino” no Instituto Penal de Campo Grande

A FICCO/MS deflagrou na quinta-feira (26), a operação Sola Carcerem II, que visa combater crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraudes praticadas por integrantes de facção criminosa do Instituto Penal de Campo Grande, ex-interno e servidor público.

Policiais penais da AGEPEN cumprem, com apoio de integrantes da FICCO/MS, procedimentos de revista em celas para arrecadação de materiais ilícitos e outros que eventualmente possam subsidiar a investigação da PF.

A FICCO/MS – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul – é composta pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Civil no Estado do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário.