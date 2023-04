Penúltimo dia no Stand PrefCG tem palestras sobre adubo orgânico e cases de sucesso

O penúltimo dia de Stand PrefCG traz na programação deste sábado (22), palestras sobre a transformação de resíduos em adubo, além da apresentação da case de sucesso no ramo de sorvetes.

O espaço, instalado na 83ª Expogrande, está aberto até amanhã (23 de abril), proporcionando aos visitantes um ambiente para ampliação da rede de contatos, troca de experiências, além de servir como vitrine para as últimas tendências e inovações do mercado.

O momento de networking começa a partir das 17h e tem como objetivo ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento com troca de informações e conhecimentos.

Dando início a rodada de palestras, às 17h30, a empresa Sementes Manejo trata sobre a transformação de resíduos de sementes em adubo orgânico.

Em seguida, às 18h, será a vez do público conhecer a história de sucesso da empresa Bellamoni Sorvetes, que vai abordar o tema “Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor”.

Já às 18h30, o publicitário Felipe Todesco encerra a rodada deste sábado no estande, com o tema “Oratória de Influência”.

O estande conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

A Feira de Negócios tem o objetivo de realizar troca de experiências e a conexão e networking entre os participantes de forma presencial. A Prefeitura participa desta edição da Expogrande a convite da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

As inscrições para quem deseja assistir as palestras deverão ser feitas neste LINK ou clicando no banner localizado no topo da página inicial do SITE da Prefeitura.