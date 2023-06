Peões confessam abate de onças a mando do patrão em Rio Verde: ‘estavam comendo bezerros’

A Polícia Militar Ambiental prendeu dois peões de fazenda, suspeitos de matar, ao menos, duas onças, em fazenda em Rio Verde de Mato Grosso. Eles confessaram os crimes e disseram que os felinos comiam bezerros da propriedade.

A PMA de São Gabriel do Oeste informou ter recebido denúncia anônima sobre a matança e passou a fazer rondas na região da Serra da Alegria. Os dois suspeitos foram abordados em uma moto no segundo dia de fiscalização.

Ainda segundo a divulgação, os peões estavam com duas armas, um revólver calibre .44 e calibre .38, sem registro. Sendo assim, foram presos em flagrante. Os suspeitos levaram os policiais onde estavam as carcaças dos felinos.

Os policiais informaram no registro que acreditam que mais onças foram mortas e vai prosseguir com as investigações.

Os homens ainda foram autuados em R$ 1.000, cada um. pela morte dos dois animais. Eles devem responder pelo crime ambiental de ”Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.