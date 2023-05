Pepa sobre briga entre jogadores do Cruzeiro: ‘Feio, inadmissível e irresponsável’ 

Técnico do Cruzeiro, Pepa classificou o episódio entre Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, como ‘feio, inadmissível e irresponsável’.

Os atacantes se desentenderam sobre a cobrança de um pênalti, marcado no segundo tempo do duelo contra o Fluminense, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor venceu o duelo por 2 a 0. “Sobre esse caso feio, feio. Não vou estar aqui com palavras bonitas, foi feio, inadmissível, mas está resolvido. Nós não esperamos resolver mais tarde. Está resolvido, está encerrado. Foi um ato irresponsável e está resolvido. Não vamos crucificar ninguém”, disse o treinador.

No fim da confusão, Bruno Rodrigues bateu o pênalti, mas desperdiçou. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza mandou repetir a cobrança por invasão de área, mas o camisa 9 do Cruzeiro errou novamente.

Depois do jogo, Pepa reafirmou que Bruno Rodrigues é o cobrador do Cruzeiro ao lado de Gilberto, que já havia deixado a partida. O treinador repetiu que o episódio é ‘inadmissível’. “Gilberto e Bruno vão bater, não tem nada com o Dourado. Foi um momento inadmissível e feio porque nós não somos isso. Foi uma situação que não se admite, mas quem não erra? E foi marcante no jogo. Estava tudo para fazermos o 2-1, carregarmos e irmos para cima”, complementou.