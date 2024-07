Pepê Gonçalves homenageará Ayrton Senna nos Jogos Olímpicos de Paris.

Pepê Gonçalves, da canoagem, vai usar capacete com homenagem a Ayrton Senna Jogos Olímpicos de Paris. “Vou usar capacetes na competição com listras iguais às listras que ele usava em seu capacete”. “Senna é um ídolo, uma inspiração, poder prestar esse homenagem é motivo de orgulho e honra para mim. Senna é para sempre”, contou o atleta, que também homenageou Ayrton na Olimpíada de Tóquio-2020.

A homenagem vem no 30º aniversário da morte do piloto brasileiro, tratado como ídolo pelo brasileiro da canoagem.

“Sou fã demais do Senna. Tenho uma tatuagem dele no braço e me identifico muito com seus princípios, com o seu coração e seu patriotismo. Fiz a homenagem a ele em Tóquio e fico feliz em poder homenageá-lo também aqui em Paris, nesse ano ainda mais especial, marcado pelos 30 anos do seu legado” concluiu Pepê.