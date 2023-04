Pérez deixa Leclerc para trás e Red Bull faz dobradinha no Azerbaijão

As emoções habitualmente despertadas por corridas no circuito de rua de Baku não se fizeram presentes na edição deste domingo do GP do Azerbaijão. Em um dia de domínio da Red Bull, Sergio Pérez, que já havia vencido a corrida sprint, terminou em primeiro lugar e liderou a terceira dobradinha da equipe em quatro etapas, com o companheiro Max Verstappen em segundo lugar

Os dois ultrapassaram o pole position Charles Leclerc ainda nas primeiras voltas, de forma muito parecida, com asa móvel e na reta. Depois disso, o ferrarista não teve mais chances de se recuperar e terminou em terceiro.

De qualquer forma, o resultado foi comemorado pela Ferrari, pois foi o primeiro pódio da escuderia neste ano. Esta é a sexta vitória da carreira de Pérez, a quinta em um circuito de rua. No ano, foi a segunda, após triunfo na Arábia Saudita.

Segundo no Bahrein e quinto na Austrália, o mexicano chega aos 87 pontos com a soma das pontuações conquistadas na sprint e na corrida principal. Assim, continua na vice-liderança, mas agora a apenas seis pontos de distância do companheiro Max Verstappen, que tem 93 e com quem trava uma batalha particular dentro da própria equipe. Fernando Alonso é o terceiro, com 60 pontos.

O pole position Leclerc largou muito bem e se protegeu efetivamente da dupla da Red Bull que vinha logo atrás. Na volta 4, com o uso da asa móvel liberado, Verstappen estava pouco mais de 30 km/h mais rápido que Leclerc no momento em que conseguiu ultrapassá-lo, sem maiores dificuldades, na reta dos boxes. O ferrarista viu a mesma cena se repetir na volta 9, dessa vez com Pérez como protagonista.

Confira como ficou o pódio do GP do Azerbaijão:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1h32min42s436 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 2s137 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 21s217