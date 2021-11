Laudos periciais no corpo do PRF Tony Moretto (48) apontaram que o policial morreu no mesmo dia que invadiu o motel e atirou contra um personal trainer, no bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS). O caso ocorreu na última sexta-feira (26). Tony invadiu o motel, agrediu a ex-esposa, de 35 anos, e atirou na boca do personal, que acompanhava a mulher no motel. De acordo com mulher, os dois estavam em processo de separação. Tony foi encontrado na tarde de domingo (28) morto em uma estrada de chão, na região das Moreninhas na Capital.

O caso é tratado como suicídio. Moretto ingressou na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2006. E estava atuando na Delegacia de Guia Lopes da Laguna. Ele era chefe do setor de tecnologia e informática e atuava como instrutor de armamento e tiro. O policial deixa uma filha.