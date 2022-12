A perícia recolheu junto ao corpo de Anderson Delgado dos Santos Martim, de 27 ano executado a tiros na manhã de quarta-feira (30) uma bolsa com notas de precatórios no Bairro Novos Estados, em Campo Grande. O veículo utilizado pelos executores foi encontrado totalmente queimado numa estrada cabriteira no Bairro Portal Caiobá, horas após o crime; sendo posteriormente identificado por meio do chassi.

Foi confirmado que carro possuiu registro de furto ou roubo no estado do Paraná. De acordo com informações policiais as notas estão cadastradas em uma empresa, no nome da esposa de Anderson. Os policiais não encontraram qualquer irregularidade nos documentos, e não há características de agiotagem. Serão ouvidas testemunhas e uma equipe de investigação da 3ª Delegacia de Polícia irá analisar as imagens de câmeras de segurança para identificar os autores. Um deles utilizava uma balaclava que encobria o rosto chegando a descer do carro para correr atrás de Anderson.