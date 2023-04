Período de inscrição para o projeto Estudantes no Controle termina em 1º de maio

Os dias para as escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) fazerem a inscrição para o projeto Estudantes no Controle estão acabando. Os interessados têm até a próxima segunda-feira (1º). Até o momento, estão confirmadas 50 unidades escolares de um total de 60 vagas disponíveis. A princípio, o prazo terminaria no dia 20 de março, mas a pedido de algumas escolas a CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado) e a SED (Secretaria de Estado de Educação), fomentadoras do evento, decidiram protelar.

Além das escolas da REE da Capital que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), incluindo a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, podem se inscrever aquelas localizadas nos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Terenos.

O projeto tem a finalidade de promover a cidadania fiscal e a participação social, estimulando o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

Neste ano, haverá premiação para os 15 estabelecimentos melhores colocados na competição. Eles deverão realizar um evento para os alunos utilizando os seguintes valores:

De 1ª à 5ª colocação, o valor total de R$ 2.750,00 por escola;

De 6ª à 10ª colocação, o valor total de R$ 2.250,00 por escola;

De 11ª à 15ª colocação, o valor total de R$ 2.000,00 por escola.

Cada uma das 15 unidades melhores classificadas receberá ainda prêmio que vai de R$ 2 mil (para quem conquistar o 15º lugar) a R$ 13.500,00 (para a primeira colocação). Já os professores e coordenadores que estiveram à frente das atividades serão contemplados com quantias de R$ 8.250,00 para o primeiro lugar a R$ 1.250,00 para o 15º classificado.