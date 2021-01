Seguem abertas, até o dia 31 de janeiro de 2021, as inscrições para os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) ofertados pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED). As vagas estão distribuídas em Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Naviraí, Chapadão do Sul e Camapuã.

Ao todo foram ofertadas 490 vagas e, até o final deste mês, os interessados poderão efetuar as inscrições em diversos cursos Técnicos ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), que são de curta duração. De acordo com a programação prevista no calendário, a expectativa é que as aulas iniciem a partir de 01 de março, acompanhando a programação da Rede Estadual de Ensino (REE).

Para realizar a pré-matrícula, o candidato deverá preencher um questionário socioeconômico, de aptidão e interesse profissional, que faz parte do processo de seleção. A designação dos candidatos será após a segunda quinzena de fevereiro e a previsão de início das aulas é para março de 2021.

Assistência

Para os estudantes aprovados no processo seletivo e devidamente matriculados será oferecido, durante o curso, uma assistência estudantil financeira de aproximadamente R$ 200,00, que varia de acordo com a carga horária do curso e frequência, disponível exclusivamente para os cursos técnicos na modalidade concomitante e cursos FIC.

Vale salientar que o recebimento do valor depende da assiduidade do estudante.

Serviço

As pré-matrículas serão finalizadas no dia 31 de janeiro. A relação de cursos, municípios e questionários, bem como o link para a pré-matrícula, estão disponíveis no site: www.educacaoprofissional.sed.ms.gov.br.

Mais informações: 3314-1228 – Coordenadoria Geral do Pronatec.