A FAB (Força Aérea Brasileira) abateu um avião modelo Cessna modelo 182P, com valor estimado de R$ 1 milhão carregando a bordo 296,25 Kg de cocaína avaliados em mais de R$ 7 milhões. Após o tiro do caça a aeronave pousou em Brasnorte (MT). A Operação envolveu a PF (Polícia Federal) e a polícia de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O avião não tinha plano de voo no espaço brasileiro pela fronteira com a Bolívia. Após a aeronave aparecer nos radares e sem resposta do piloto os militares da FAB ordenaram um pouso em um aeródromo próximo. Como o piloto ignorou o comando houve um tiro de aviso. Sem resposta da aeronave os militares efetuaram um disparo danificando o avião que foi obrigado a pousar.

De acordo com a PF, a aeronave modelo Cessna modelo 182P, com valor estimado de R$ 1 milhão, não tinha plano de voo e entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira com a Bolívia. Ela foi interceptada depois que apareceu em radares e, sem resposta do piloto, os militares da FAB ordenaram um pouso em aeródromo próximo. Na ocasião, os suspeitos conseguiram fugir. Todo o material apreendido foi encaminhado para PF em Cuiabá/MT.