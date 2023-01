Uma perseguição do Batalhão de Choque terminou em troca de tiros e com uma pessoa baleada na tarde desta terça-feira (17), na Rua dos Andes na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Equipes da Polícia Militar fecharam a rua. De acordo com informações iniciais da polícia, o Choque estaria perseguindo um Civic, e em dado momento, começou a trocar tiros com o fugitivo, que acabou baleado. A vítima foi resgatada pelo agentes e encaminhada para uma unidade de saúde. Não foi divulgado informações sobre o seu estado de saúde e nem para onde foi levado.